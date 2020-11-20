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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 20 Kasım 2020 09:55
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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın merkez ilçesi Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının destek verdiği operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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