İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor.
|20 Kasım 2020 10:04
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Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.
İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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