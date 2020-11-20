1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor.
 20 Kasım 2020 10:04
+Aa- Yazdır
İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'ya yılın ilk karı düştü
20 Kasım 2020 11:37		 Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu
20 Kasım 2020 11:29
Minik Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
20 Kasım 2020 11:06		 Mirasçılık belgesini çıkarınca iki kardeşinin daha olduğunu öğrendi
20 Kasım 2020 11:01
Kovid-19 aşısının faz-3 çalışmaları vatandaşların katılımına açıldı
20 Kasım 2020 10:33		 FETÖ mağduru 22 yıl sonra ülkesine döndü
20 Kasım 2020 09:40
Kovid'li milletvekili sayısı 100'e yaklaştı
20 Kasım 2020 08:02		 Deprem bölgesinde ölümüne kiralık evler
20 Kasım 2020 07:20
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
20 Kasım 2020 06:30		 Denetimler başlıyor, evimizde kalalım
20 Kasım 2020 06:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Adıyaman'da 140 ev karantinaya alındı11:35 - Eski emir astsubayı mahrem imamlarca defalarca aranmış11:33 - Kızılay Başkanı'ndan 'alarm verebiliriz' uyarısı11:32 - TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti11:31 - Kovid-19 tedavisinde 'Hekime başvurmadan aspirin kullanmayın' uyarısı11:29 - Diyarbakır'da HDP'li yöneticiler hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
11:29 - Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu11:28 - MEB'den lise öğrencilerine beceri ve kazanım temelli kaynak desteği11:21 - Van'da yol kapatarak polis araçlarına saldıran 9 kişiye hapis istemi11:19 - FETÖ'nün 'İsrail imamı' Harun Tokak11:17 - Sakladığı çocuklarının yerini ihbar edeni vuran baba tutuklandı11:06 - Minik Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
11:01 - Mirasçılık belgesini çıkarınca iki kardeşinin daha olduğunu öğrendi10:58 - Gram altın 454 lira seviyelerinde10:55 - 'Masumiyet karinesi idareyle olan davalarda da gözetilecek'10:49 - Gökçek'ten Arınç'a... Sen ne biçim Ak Partilisin!10:48 - FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı
10:47 - Kırşehir'de FETÖ sanığı eczacıya hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
TV'de, en beğendiğiniz açık oturum programı hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan kreş ve okul öncesi açıklaması
MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek
Menemen Belediye Başkanı ve yardımcıları gözaltında
Vali yardımcısı annesi ve kardeşini böyle öldürmüş
2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
Sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu belirsiz
Bakan Koca: Önce kendim aşı yaptırırım
Bakkal ve marketler bugün kaçta kapanacak?
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
afyon 2
berhudar ol evladım 1
milli piyangonun özelleşmesi 3
Metroda bilgi yarışması 1
krizi fırsata çevirmek 1
oduncu gömleği 5
Başkası adına yerin dibine geçmek 1
periyodik haberler 1
ah yalan dünya 2
7 uçak tartışması 2
SON İLANLAR
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tapu ve Kadastro 5 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam