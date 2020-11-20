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Sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu belirsiz

Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sistemle yapılan LGS ve YKS'yle ilgili yeni düzenlemeleri içeren bir çalışma yapıyor. Sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu belirsizliğini korurken, sınavda konu sayısının azalması bekleniyor.
 20 Kasım 2020 10:07
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Sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu belirsiz

KANAATE GÖRE NOT

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre;Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime 4 Ocak'a kadar ara verildi. 18 milyon öğrenci 4 Ocak'ta okullara dönecek. Okul sınavlarında, yüz yüze ve online tüm müfredattan sorumlu olacaklar. Ara tatil öncesi yapılan sınavlar, geçerli olacak.

HAFTAYA NETLEŞECEK

İkinci dönem yazılıların tek sınav yapılması, yıl sonu ortalaması bu sınav ve öğretmen kanaatine göre belirlenmesi bekleniyor. LGS ve YKS gibi merkezi sistem sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu haftaya netleşecek.

LGS VE YKS'DE NELER DEĞİŞEBİLİR?

Sınavda konu sayısı azalabilir.

Sorular yorum ağırlıklı olacak.

LGS, 2 yerine tek oturuma inebilir.

TYT'de 30 dakika ek süre yine bekleniyor.

AYT'de 170 barajı bu yıl da sürebilir.

Sultan Uçar
Sözcü
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