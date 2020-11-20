Bakkal ve marketler bugün kaçta kapanacak?

Korona virüsü ile ilgili alınan yeni tedbirler bugün itibariyle yürürlüğe girecek. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre bugün bakkal ve marketler saat 20.00'den itibaren kapalı olacak.

Son günlerde tekrardan artışa geçen korona virüsü vakaları sebebiyle hafta içinde yapılan kabine toplantısında yasakların yeniden yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı kısıtlamaların hangi işletmeleri kapsayacağını yayınladığı genelge ile duyurdu.

20 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek kararlara göre; alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri bugün saat 20.00 itibariyle kapanacak.

21 Kasım Cumartesi gününden itibaren bakkal, market ve AVM'ler saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

SADECE PAKET SERVİS OLACAK

İçişleri Bakanlığı, ayrıca restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi işletmelerin 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel- al hizmeti verecek şekilde açık olacağını duyurdu.

Bu saatler dışında ise bu işletmeler sadece paket servis hizmeti verebilecek.