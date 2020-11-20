TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi de ele alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

Kurum: "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık"

Kurum: "(İzmir) Bugün itibariyle eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73'tür."

Kurum: "(İzmir) İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "98 bin 524 bağımsız bölümü riskli yapı olarak tespit ettik"

Bakan Kurum: "Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık"

Bakan Kurum: "İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik"