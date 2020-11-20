'Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık'
|20 Kasım 2020 10:39
|+Aa- Yazdır
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi de ele alınacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.
Kurum: "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık"
Kurum: "(İzmir) Bugün itibariyle eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73'tür."
Kurum: "(İzmir) İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "98 bin 524 bağımsız bölümü riskli yapı olarak tespit ettik"
Bakan Kurum: "Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık"
Bakan Kurum: "İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Koca: Önce kendim aşı yaptırırım
20 Kasım 2020 09:06
|Ankara-İzmir arası demiryolu 3 buçuk saate düşüyor
19 Kasım 2020 10:10
|Bakan Koca: Radikal tedbirler almamız kaçınılmaz olmuştur
18 Kasım 2020 10:49
|Bakan Akar: TSK'da kadın general olacak
14 Kasım 2020 10:13
|Bakanı Kasapoğlu: Gençlerimiz bizim en büyük varlığımız
13 Kasım 2020 22:21
|Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına Mehmet Altay seçildi
12 Kasım 2020 12:47
|Bakan Akar: S-400 sistemini kullanılacağız
12 Kasım 2020 10:44
|Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Bütçesi Bütçe Komisyonunda
11 Kasım 2020 11:25
|Adalet Bakanı Gül'den nafaka açıklaması
11 Kasım 2020 09:07
|Yargı reformu için Bilim Kurulu
11 Kasım 2020 09:01