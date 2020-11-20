1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı
 20 Kasım 2020 10:39
+Aa- Yazdır
'Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi de ele alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

Kurum: "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık"

Kurum: "(İzmir) Bugün itibariyle eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73'tür."

Kurum: "(İzmir) İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "98 bin 524 bağımsız bölümü riskli yapı olarak tespit ettik"

Bakan Kurum: "Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık"

Bakan Kurum: "İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik"

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: Önce kendim aşı yaptırırım
20 Kasım 2020 09:06		 Ankara-İzmir arası demiryolu 3 buçuk saate düşüyor
19 Kasım 2020 10:10
Bakan Koca: Radikal tedbirler almamız kaçınılmaz olmuştur
18 Kasım 2020 10:49		 Bakan Akar: TSK'da kadın general olacak
14 Kasım 2020 10:13
Bakanı Kasapoğlu: Gençlerimiz bizim en büyük varlığımız
13 Kasım 2020 22:21		 Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına Mehmet Altay seçildi
12 Kasım 2020 12:47
Bakan Akar: S-400 sistemini kullanılacağız
12 Kasım 2020 10:44		 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Bütçesi Bütçe Komisyonunda
11 Kasım 2020 11:25
Adalet Bakanı Gül'den nafaka açıklaması
11 Kasım 2020 09:07		 Yargı reformu için Bilim Kurulu
11 Kasım 2020 09:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Adıyaman'da 140 ev karantinaya alındı11:37 - Ankara'ya yılın ilk karı düştü11:35 - Eski emir astsubayı mahrem imamlarca defalarca aranmış11:33 - Kızılay Başkanı'ndan 'alarm verebiliriz' uyarısı11:32 - TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti11:31 - Kovid-19 tedavisinde 'Hekime başvurmadan aspirin kullanmayın' uyarısı
11:29 - Diyarbakır'da HDP'li yöneticiler hakkında 20 yıla kadar hapis istemi11:29 - Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu11:28 - MEB'den lise öğrencilerine beceri ve kazanım temelli kaynak desteği11:21 - Van'da yol kapatarak polis araçlarına saldıran 9 kişiye hapis istemi11:19 - FETÖ'nün 'İsrail imamı' Harun Tokak11:17 - Sakladığı çocuklarının yerini ihbar edeni vuran baba tutuklandı
11:06 - Minik Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu11:01 - Mirasçılık belgesini çıkarınca iki kardeşinin daha olduğunu öğrendi10:58 - Gram altın 454 lira seviyelerinde10:55 - 'Masumiyet karinesi idareyle olan davalarda da gözetilecek'10:49 - Gökçek'ten Arınç'a... Sen ne biçim Ak Partilisin!
10:48 - FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
TV'de, en beğendiğiniz açık oturum programı hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan kreş ve okul öncesi açıklaması
MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek
Menemen Belediye Başkanı ve yardımcıları gözaltında
Vali yardımcısı annesi ve kardeşini böyle öldürmüş
2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
Sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu belirsiz
Bakan Koca: Önce kendim aşı yaptırırım
Bakkal ve marketler bugün kaçta kapanacak?
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okulda olmayan çocuklarda pozitif oran daha yüksek 1
Artan oranlılık 1
18.11.2020 macaristan vs türkiye maçı 4
adaçayı ve ebegümeci gargarası 4
faiz 2
afyon 2
bütçe açığı 1
arınçın ifadeleri 5
Bill Gates'in açıklaması 4
esnek çalışma yapmayan idareciler 7
SON İLANLAR
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tapu ve Kadastro 5 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam