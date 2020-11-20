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Bir banka daha IBAN'sız 7/24 para transferi yapabilecek

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş:- "KOLAS sistemini dijital kanallarımızda devreye aldık. Önümüzdeki günlerde ise FAST sistemini ve akabinde de TR Karekod ile ödeme altyapısını devreye alarak nakitsiz bir toplum düzenine geçişin öncüsü olacağız"
 20 Kasım 2020 10:46
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Bir banka daha IBAN'sız 7/24 para transferi yapabilecek

Vakıf Katılım, müşterilerinin yurt içi para transferlerini 7/24 ve anında yapabilmelerine olanak sağlayan FAST sistemini 18 Aralık'ta kademeli olarak devreye alıyor.

Vakıf Katılım açıklamasına göre, IBAN yerine cep telefonu, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası ve pasaport numarası kullanılarak para transferi yapılmasına olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'ni daha önce devreye alan Vakıf Katılım, para transferlerinde müşterilerine kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Vakıf Katılım teknoloji ile büyüme vizyonu doğrultusunda müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak sistemleri devreye almaya devam ediyor. Müşterilerinin yurt içi farklı bankalara günün her anında, teyitli para transferini 7/24 gerçekleştirebilmelerine olanak sağlayan FAST sistemini uygulamaya alacak olan Vakıf Katılım ayrıca, ödemelerin IBAN yerine cep telefonu numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak yapılmasına imkan veren Kolay Adresleme Sistemini (KOLAS) de müşterilerinin kullanımına sundu.

Banka müşterileri İnternet Şube ve Mobil Şube'de Para Transferleri menüsü altında yer alan Kolay Adres İşlemleri menüsünden Kolay Adres Tanımlama alanından cep telefonu, kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası ve pasaport numarası bilgilerini tanımlayarak, FAST'in devreye alınması ile birlikte para transfer işlemlerini artık çok daha kolay gerçekleştirebilecek.

- "KOLAS ve FAST ile farklı bankalara para transferleri hızlı ve kolay"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, FAST ve KOLAS sistemlerinin bankacılık alanındaki ödeme alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştireceğini bildirdi.

Vakıf Katılım olarak kuruldukları günden bu yana tüm faaliyetlerini teknoloji odaklı yürüttüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Hem müşterilerimizi daha mutlu edecek hem de bizim çalışma verimimizi üst noktalara taşıyacak ürün ve hizmetler sunma hedefiyle faaliyet gösteriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda KOLAS sistemini dijital kanallarımızda devreye aldık. Önümüzdeki günlerde ise FAST sistemini ve akabinde de TR Karekod ile ödeme altyapısını devreye alarak nakitsiz bir toplum düzenine geçişin öncüsü olacağız. FAST ile müşterilerimizin jet hızıyla günün her saati yurt içi bankalara para transferi yapabilmelerine imkan verirken, IBAN girme zorunluluğunu veya IBAN girişi yaparken yaşanan tüm sıkıntıları ortadan kaldıran KOLAS ile de, para transferlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de üstün teknolojik altyapımız ve alanında uzman insan kaynağımızla, referans kurum olma vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimizin en kaliteli hizmeti en kolay çözümlerle alması için gayretlerimizi sürdüreceğiz."
Anadolu Ajansı
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