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Siirt'te husumetli aileler kaymakamın girişimiyle barıştırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile, Kaymakam İhsan Emre Aydın'ın girişimiyle barıştırıldı.
 20 Kasım 2020 13:26
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile, Kaymakam İhsan Emre Aydın'ın girişimiyle barıştırıldı.

Kurtalan'da 15 yıl önce 2 kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından aralarında husumet başlayan iki aile 4 yıl önce barıştırıldı.

Husumetin devam etmesi üzerine ailelerin yeniden barışması için Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın devreye girdi.

Yıllar sonra bir araya gelmeye karar veren iki aile için Kurtalan Öğretmenevinde barış etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Aydın, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, ailelerin barışması için çaba sarfettiğini belirtti.

Aileleri barışmaları için ikna ederek, bir araya getirdiklerini ifade eden Aydın, "Yaşanan tatsız olayları unutarak bundan böyle barış içinde yaşamalarını temenni ediyorum. Her iki tarafa da göstermiş oldukları iyi niyetten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz'ın okuduğu duanın ardından aile bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçip, barış yemini etti.

Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, Atabağı Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, AK Parti Siirt İl Genel Meclis üyeleri Faysal Ceylan ve Cahit Sevgili ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
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