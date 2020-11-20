FETÖ'nün 'İsrail imamı' Harun Tokak

- Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) güç mücadelesi baş gösterirken, elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyeleri"ne çevirdi.

"Başyüceler" ya da "İstişare heyeti" de denilen bu kurul üyelerinden örgütün sözde "İsrail imamı" Harun Tokak'ın ismi dikkati çekiyor.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgiye göre, 1967'de Uşak'ta lise eğitimini tamamlayan Tokak, 1973'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde vaizlik yapan elebaşı Gülen'le tanıştı.

O süreçte Gülen'in yakın ekibine dahil olan Tokak, İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1979'da mezun olduktan sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak Antalya'da göreve başladı.

Aynı zamanda sözde "Antalya imamı" olarak örgütsel faaliyetlerine de başlayan Tokak, Gülen tarafından örgütün "Akdeniz Bölge İmamlığı"na getirildi, ardından sırasıyla Van ve Ankara "imamlığı" da yaptı. Tokak, 1997-2008 yılları arasında elebaşı Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının başkanlığını yürüttü.

FETÖ'ye müzahir birçok platformda görev yapan Tokak, o dönem sözde "dinler arası diyalog" faaliyeti yürüten örgüt elebaşı Gülen'le farklı dinlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Basında elebaşının sözcülüğünü üstlenen Tokak, Gülen tarafından örgütün "dış ülkeler koordinatörü", ardından 2015'te de "İsrail İmamı" olarak görevlendirildi.

FETÖ'ye ait Kimse Yok mu Derneği'nin Kudüs koordinatörü adı altında örgütsel faaliyetlerine devam Tokak, Türkiye ile İsrail'in diplomatik kriz yaşadığı dönemde ülkeye giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gözaltına alınıp baskıya maruz kalırken, o dönem İsrail devletinden çalışma ve oturma izni aldı.

Darbe girişimine kadar bu ülkede örgüt adına görev yapan Tokak, daha sonra Danimarka'ya yerleşti. Dünyanın çeşitli yerlerindeki örgüt üyelerinden toplanan ekonomik kaynaklarla Danimarka'da gıda sektörü üzerine fabrika kuran Tokak, örgütsel faaliyetlerine bu ülkede devam ediyor.

Elebaşı Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen isimlerden olan Harun Tokak, örgütün "gelenekçi" kanadını temsil ediyor.

- "İstişare Heyeti Üyesi" konumunda

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan "FETÖ çatı davası" iddianamesinde, Tokak'ın uzun yıllar FETÖ adına "İsrail İmamı" olarak faaliyet gösterdiği, "Başyüceler kurulu"nda yer aldığı ve yapının İsrail ile olan irtibatını sağladığı belirtildi.

FETÖ çatı iddianamesinde, tanık Ahmet Keleş'in, Tokak'ın örgüt ile ilgili birçok bilgiye sahip olduğunu, Gülen'in operasyon ekibinde yer aldığını ve İsrail ile olan irtibatı sağladığına dair ifadelerine yer verildi.

Gazeteci Selim Çoraklı, tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde Tokak'ın örgüt içerisinde "Büyük abiler" arasında yer aldığını ve yapının ana kadrosu içerisinde olduğunu ifade etti.

Çatı davası kapsamında tanık olarak dinlenen örgütün eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir de Tokak'ın "Başyüceler kurulu"nda yer aldığını beyan etti.

FETÖ çatı iddianamesinde Tokak hakkında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Örgüt adına İsrail İmamı olarak faaliyet yürüttüğü, örgüt içindeki bütün gizli çalışmaları bildiği, örgütün üst yönetim üyelerinden olan kişiler ile elebaşı Gülen'den talimat almak, örgütteki konumlarına göre bilgi vermek, sorumlu oldukları ülkelere gitmek için yurt dışına çıktığı tespit edilmiştir. Dış ülkeler koordinatörü olduğu, örgütün üst kurulunda görevli olduğu sonuç olarak şüpheli şahsın örgüt içerisinde aktif olarak 'İstişare heyeti üyesi' konumunda faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır."

Halen firarda olan Tokak, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle "kırmızı kategori"de yer alıyor.