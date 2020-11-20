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Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta: Büyük ikramiye 100 milyon TL
 20 Kasım 2020 11:29
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Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletleri satışa çıktı. Bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlendi. Tam bilet 100, yarım bilet 50 ve çeyrek bilet 25 TL'den satılacak.

Geçen yıl yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlenmiş tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet ise 20 TL'den satılmıştı.

Yılbaşı çekilişinde geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak. 18 Kasımdan itibaren oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 563 MİLYON 400 BİN TL

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı belirtildi.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.
DHA
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