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Eski emir astsubayı mahrem imamlarca defalarca aranmış

FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski emir astsubayı kıdemli başçavuş M.K. hakkında örgüt üyeliğinden verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı
 20 Kasım 2020 11:35
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Eski emir astsubayı mahrem imamlarca defalarca aranmış

- Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevliyken emir astsubaylığını yapan eski astsubay kıdemli başçavuş M.K'nin, örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü hatlardan defalarca arandığı belirtildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski astsubay kıdemli başçavuş M.K. hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Sanık savunması, tanık beyanları, delil değerlendirmesi gibi bölümlerin yer aldığı gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin amacı, stratejisi, yapılanması, işleyişi ve faaliyetleri hakkında ayrıntılara yer verildi.

TSK bünyesinde astsubay olarak görev yapan sanığın, FETÖ/PDY ile bağlantısı ve iltisakının bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturmaya başlandığı belirtilen kararda, M.K'ye ait cep telefonu ve belirlenen ankesörlü hattında yaptırılan soruşturma aşamasındaki bilirkişi incelemesinde, sanığın belirlenen hatlarla iletişiminin bulunduğu ifade edildi.

- Tekel bayisi ve özel iş yeri hatlarından aranmış

Kararda, sanığın örgütsel aranma yöntemiyle adına kayıtlı GSM numarasının tekel bayi ve özel iş yerlerindeki sabit hatlardan 14 Temmuz 2014 ile 21 Kasım 2014 arasında arandığı, son aranılan numaradan M.K. gibi başka askeri personelin de 28 ve 61 saniye arandığı aktarıldı.

Gerekçeli kararda, aramaların örgüt içerisindeki askeri personelin örgütsel aranma yöntemiyle iletişime geçilmesine ilişkin tespitlerle uyumlu olduğu anlatıldı.

- "Örgütün gizli yapılanmasına dahil olduğu anlaşıldı"

Sanık hakkındaki tanık beyanlarının gerçeğe uygun olduğu kanaatine varıldığı vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın askeri personelden sorumlu olan (müdür, müdür yardımcısı öğretmen şeklindeki hiyerarşik sıralamada yer alan) sivil sorumlu/mahrem imamlar tarafından örgütsel aranma yöntemi olan sabit hatla 3 farklı tarihte, çalıştığı Malatya ve Kayseri'de sanıkla benzer rütbede 3 askeri personelle ardışık olarak arandığı tespit edilmiştir. Sanıkla ardışık aranan kişilerden etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların 'sabit hatlardan örgütsel amaçla mahrem imamlarca arandığı' söylemi, sanık aleyhine sohbetlere katıldığına ilişkin tanık beyanları bir arada değerlendirildiğinde, sanığın örgütün askeri yapılanması içerisinde yer alan gruplardan birine dahil olduğu, örgütün sergilediği gizli ve tedbir amaçlı bu hareketler nedeniyle örgütün illegal yapısını bilmediğinin söylenemeyeceği, askeri yapılanmanın niteliği itibarıyla örgütün gizli yapılanmasına dahil olduğu anlaşılan sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği sabit görülmüştür."
Anadolu Ajansı
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