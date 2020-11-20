Adıyaman'da 140 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 140 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|20 Kasım 2020 11:37
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