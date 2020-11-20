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Adıyaman'da 140 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 140 evde karantina uygulaması başlatıldı.
 20 Kasım 2020 11:37
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Adıyaman'da 140 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 140 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Anadolu Ajansı
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