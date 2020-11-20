Ankara'ya yılın ilk karı düştü
Ankara'da kar yağdı! Soğuk hava kendini gösterdi
|20 Kasım 2020 11:37
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