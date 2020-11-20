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Bilirkişilerin Temel Eğitim yenileme süresi uzatıldı

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; 2018 yılında sicil ve listeye kaydedilen bilirkişiler bakımından yenileme eğitimine katılmak için öngörülen süre 2021 yılı sonuna kadar uzatılmış olup 2018 ve 2019 yıllarında listelere kaydolan bilirkişilerin 2021 yılı içerisinde yenileme eğitimlerini alması gerektiği bildirildi.
 20 Kasım 2020 11:56
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Bilirkişilerin Temel Eğitim yenileme süresi uzatıldı

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; 2018 yılında sicil ve listeye kaydedilen bilirkişiler bakımından yenileme eğitimine katılmak için öngörülen süre 2021 yılı sonuna kadar uzatılmış olup 2018 ve 2019 yıllarında listelere kaydolan bilirkişilerin 2021 yılı içerisinde yenileme eğitimlerini alması gerektiği bildirildi.

İşte O Duyuru;

03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği'nin "Bölge kurulunun görevleri" başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "Bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek". ve aynı fıkraının (c) bendinde "Sicile kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bölge listesini oluşturmak." bilirkişilik bölge kurullarının görevleri arasında sayılmıştır. Bilirkişilik bölge kurullarınca anılan Yönetmelik kapsamında ilk listeler 2018 yılında oluşturulmuş olup ihtiyaca binaen 2019 yılında yeni bilirkişiler, bölge kurulları listelerine eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Temel eğitim" başlıklı 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında "Teorik eğitim ve uygulama eğitiminin içeriği, yöntemi ile usul ve esasları bu alanlardaki ihtiyaca göre Daire Başkanlığınca güncellenebilir." hükmü, sekizinci fıkrasında, "Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz." hükmü yer almakta olup bilirkişilik sicil ve listesine kayıtlı bilirkişilerin sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde bilirkişilik yenileme eğitimine katılmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 2018 yılında sicile ve listeye kaydedilen bilirkişilerin 2020 yılı içerisinde yenileme eğitimine katılmaları ve devamında yeniden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvurularının alınması Daire Başkanlığımızca planlanmıştı. Bu kapsamda, yukarıda anılan Yönetmelik maddesinin altınca fıkrası çerçevesinde, ihtiyaca göre teorik ve uygulama eğitimlerinin ve yenileme eğitimlerinin içeriği, yöntemi, usul ve esaslarının güncellenmesi konusunda bir çalışma başlatılarak eğitim müfredatının güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin ve verimli bir eğitim yapılması amaçlanmış ve bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar bilirkişilik temel ve yenileme eğitimlerinin 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçici süre ile durdurulmasına karar verilmişti.

Ancak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının Ülkemizde de görülmeye başlanması ile birlikte salgının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde Bakanlığımız ve diğer çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari tedbir alınmış ve her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Alınan bu tedbirlerin sürdürülebilir olmasını sağlamak virüsün bulaşma ihtimalini en aza indirmek ile mümkündür.

Bu bağlamda, Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 11/08/2017 tarihli ve 169 No'lu Bakanlık Genelgesi ile öngörülen yüz yüze eğitim usulünün uygulanmasının Covid-19 salgınının yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla alınan sıkı tedbirlerin virüsün yayılma hızına olumsuz yönde etki etme bakımından yüksek risk taşıdığı gözetilerek yapılan değerlendirme sonucunda, 2018 yılında sicil ve listeye kaydedilen bilirkişiler bakımından yenileme eğitimine katılmak için öngörülen süre 2021 yılı sonuna kadar uzatılmış olup 2018 ve 2019 yıllarında listelere kaydolan bilirkişilerin 2021 yılı içerisinde yenileme eğitimlerini alması uygun görülmüştür. 2018 yılı itibariyle bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerine kaydı yapılmış olup 3 yıllık süreleri yıl sonu itibariyle dolacak olan bilirkişilerin listedeki kayıtları uzatma nedeniyle devam edeceğinden bu aşamada bilirkişilik bölge kurullarına yeniden başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Salgının seyrine göre durumun yeniden değerlendirilmesi halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitim kuruluşlarının, bilirkişilerin ve kamuoyunun dikkatine saygı ile duyurulur.

Detaylı bilgi için https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/
Memurlar.Net
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