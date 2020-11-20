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Valilik, ihaleye çıkılmadan satış yapıldığı iddiasını yalanladı

İzmir Valiliğinden, bazı taşınmazların ihaleye çıkılmadan satıldığı iddiasına yalanlama
 20 Kasım 2020 12:00
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Valilik, ihaleye çıkılmadan satış yapıldığı iddiasını yalanladı

İzmir Valiliği, kentte bazı arsa ve arazilerin, ihaleye çıkarılmadan satıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir gazetede, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bazı arsa ve arazileri ihaleye çıkarmadan sattığı, alıcıların isimlerinin de "ticari sır" olarak gizlendiği yönünde haberin yayımlandığı belirtildi.

Hazine taşınmazlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yönetildiğine işaret edilen açıklamada, bunların her türlü satış, kira, irtifak hakkı tesisi işlemleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince internet sitelerinden duyurularak ihaleye çıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, haberde yer alan taşınmazların 11'inin mülkiyetinin Hazineye ait olmadığı, 29'unun ise mülkiyetinin Hazinede bulunduğu ancak çeşitli bakanlıklar, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, üniversite gibi kurum ve kuruluşlara tahsisli olduğu ifade edildi.

Uydu fotoğrafı bulunan 4553, 4554 ve 4564 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların halen Hazine mülkiyetinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunlar için Bakanlıkça 2014 ve 2016 yıllarında Turizm Teşvik Kanunu'na göre yapılan altyapı katılım bedeli ihaleleri sonucunda kesin tahsislerinin yapılarak irtifak hakkı tesis edildiği, diğerlerinin ise halen Hazine mülkiyetinde olup fiili ve hukuki durumuna göre idare edilmekte olduğu, haberde ekran görüntüsü yer alan listenin Bakanlığımıza ait olmadığı, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri sürecinde bu formatta bir belge, liste, tablo bulunmadığı, bu listenin dolandırıcılık, menfaat temini vesaire amaçlarla yetkisiz kişilerce düzenlendiği anlaşılmıştır. Bu ve benzeri yollarla Hazine taşınmazının ihalesiz veya düşük bedelle edinilebileceği algısı oluşturmak veya Genel Müdürlüğümüze intikal eden, sahte belge düzenlenmesi, SMS ya da elektronik posta gönderilmesi suretiyle menfaat temin etme ya da dolandırıcılık olayları hakkında Bakanlığımızca idari yönden incelemeler yapılmakla birlikte kovuşturma ve soruşturma yapılmak üzere konu emniyet müdürlükleri mali suçlarla mücadele şubesi ve cumhuriyet savcılıklarına iletilmektedir."

Açıklamada, haberde yer alan iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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