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'Yeni yargı paketini en kısa sürede Meclis'in gündemine getireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz.
 20 Kasım 2020 12:09
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'Yeni yargı paketini en kısa sürede Meclis'in gündemine getireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyoruz. Bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz.

Devlet olarak tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı, ticareti, istihdamı ayakta tutuyoruz.

Ekonomik sıkıntıları iş birliği ve dayanışmayla aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Bunun için hepimize düşen görevler var.

Temel kanunların tamamını yenileyerek adalet sistemimizin altyapısını güçlendirerek ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık.

Yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. CHP'nin oyunbozanlığıyla neticeye ulaşamadık.

Bizimle birlikte yeni anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı.

Başlattığımız yeni anayasa çalışmasının neden akamete ulaştığı da aleniyet kazandı.

Biz reformlara ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık.

Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. En kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz.

Yeni reformlar ve atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz.

Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz.

Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız.

Dünkü faiz artırımı kararını bu aşamada değerlendiriyoruz.

Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmeye temin etmektir.

Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağına düşünüyorum.

Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır.

Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir, kendimizi aldatırız. Faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir.

Yeni ekonomi yönetimimizle birlikte tüm mesaimizi ve tüm dikkatimizi bu konuya vererek ülkemizi bu kronik sancıdan inşallah kurtaracağız.

Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağı bir iklim oluşturuyoruz.

İş ve yatırım ortamını bekleyen seviyeye çıkaracağız. Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz."

Memurlar.Net
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