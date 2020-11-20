Halen görevde askerler dahil 12 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı
|20 Kasım 2020 12:17
|+Aa- Yazdır
Konya merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 9'u muvazzaf 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 13 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eski emir astsubayı mahrem imamlarca defalarca aranmış
20 Kasım 2020 11:35
|Diyarbakır'da HDP'li yöneticiler hakkında 20 yıla kadar hapis istemi
20 Kasım 2020 11:29
|FETÖ'nün 'İsrail imamı' Harun Tokak
20 Kasım 2020 11:19
|FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı
20 Kasım 2020 10:48
|Kırşehir'de FETÖ sanığı eczacıya hapis cezası
20 Kasım 2020 10:47
|Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
20 Kasım 2020 09:55
|Avukat ve doktor dahil 101 şüpheliye terör gözaltısı
20 Kasım 2020 09:27
|Eski Korgeneral İyidil'in yargılanmasına devam edildi
19 Kasım 2020 20:37
|İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
19 Kasım 2020 20:22
|FETÖ sanığı eski avukata hapis cezası
19 Kasım 2020 14:08