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Bakan Koca'dan gençlere saat uyarısı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlere 'sosyal hareketliliği azaltma' uyarısı yaptı.
 20 Kasım 2020 12:18
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Bakan Koca'dan gençlere saat uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlere koronavirüs uyarısında bulunarak " Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız" dedi.

"Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor" diyen Koca, hafta sonu uygulamaya girecek sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak "COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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