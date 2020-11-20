Bakan Koca'dan gençlere saat uyarısı
|20 Kasım 2020 12:18
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlere koronavirüs uyarısında bulunarak " Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız" dedi.
"Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor" diyen Koca, hafta sonu uygulamaya girecek sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak "COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" ifadelerini kullandı.
NEDEN GENÇLER? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. "Neden herkes değil de, biz gençler?" Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakarlığınıza çok ihtiyacımız var.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020
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