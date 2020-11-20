Bakan Koca'dan gençlere saat uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlere koronavirüs uyarısında bulunarak " Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız" dedi.

"Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor" diyen Koca, hafta sonu uygulamaya girecek sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak "COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" ifadelerini kullandı.

NEDEN GENÇLER? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. "Neden herkes değil de, biz gençler?" Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakarlığınıza çok ihtiyacımız var.