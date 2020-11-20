Anaokulları ve kreşler için yüz yüze eğitim kararı
|20 Kasım 2020 12:26
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Milli Eğitim Bakanlığı, kreşlerin durumu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı ifadelerine yer verildi.
Bu kapsamda, Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak. Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİME CORONA VİRÜS ARASI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğine yönelik bir açıklama yapılmıştı.
Konuya ilişkin Bakan Selçuk, "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek'' ifadelerine de yer vermişti.
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