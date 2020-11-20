Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
|20 Kasım 2020 12:50
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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 445. gününe girdi.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşmak için oturma eylemi yaptığını belirterek, "Evlatlarımız gelene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz." dedi.
Güvenlik güçlerine teslim olan 20 evladın ailesine kavuştuğunu dile getiren Arslan, "Kızım sen de 21. ol. Hepiniz kaçın, güvenlik güçlerine teslim olun." ifadelerini kullandı.
Siirt'ten dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek eylem yapan anne Saadet Ödümlü de 6 yılı aşkın süredir çocuğundan ayrı olduğunu belirtti.
Evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini anlatan Ödümlü, "İnşallah tez zamanda çocuklarımızı alıp eve gideceğiz. Yaz, kış, hastalık demeden eylem yapıyoruz." diye konuştu.
Ödümlü, oğlu Yusuf'a seslenerek, "Çık, gel oğlum. Artık yeter. Huzurumuz kalmadı." dedi.
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