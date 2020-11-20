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Emniyet'in görevde yükselme sınavı yapılacak mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 28 Kasım'da yapılacağını duyurduğu görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında, sınav yerleri hala açıklanmadı.
 20 Kasım 2020 12:52
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Emniyet'in görevde yükselme sınavı yapılacak mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 28 Kasım 2020 tarihinde, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapacaktır.

Yazılı sınav, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacaktır.

Ancak sınava bir hafta kalmasına rağmen, sınav yerleri hala açıklanmamıştır.

Sınava 81 ilden, 2 bine yakın adayın katılacağı belirtilmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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