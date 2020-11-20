Fırat Üniversitesi Hastanesinde üçlü vardiya geçildi
Fırat Üniversitesi Hastanesinde, hemşirelere özelinde üçlü vardiya sistemine geçildi.
|20 Kasım 2020 13:00
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Fırat Üniversitesi Hastanesi artan Covid19 vakalarını gerekçe göstererek üçlü vardiya sistemine geçti. Saat 08:00-16:00 , 16:00-08:00, 24:00-08:00 şeklinde uygulanacak olan üçlü vardiya uygulaması şaun için sadece Hemşireler özelinde uygulanacak.
Hastanede çalışan hemşireler ise, hem bulaş riski artacağı hem de gece 12:00'de ulaşımın yapılmasının çok zor olacağına dikkat çekerek, üçlü vardiya sistemine tepki gösteriyor.
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