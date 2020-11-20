20 yaş altı ve 65 yaş üstü ise Cuma namazı istisnası
İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Bakanlık cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını bildirdi.
|20 Kasım 2020 13:09
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