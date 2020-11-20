1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çakarlı maganda hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (19) hakkında 4 ayrı suçtan 36 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle fezleke hazırlandı
 20 Kasım 2020 13:14
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekede şikayetçi Dadaş Aras'ın 21 Ağustos 2020 tarihinde kamyonuyla birlikte İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu, şüpheli Muhammet Enes Uysal'ın çakar lambalı aracını emniyet şeridinde gördüğü anlatıldı.

MEGAFONLU OLARAK KÜFRETTİ

Aras'ın orta şeritten sol şeride geçtiği ifade edilen fezlekede, şüpheli Uysal'ın aracının arkasında belirdiği, uyarı ışıkları ve ikaz sesleriyle yol istediği belirtildi. Aras'ın yaklaşık 10 saniye sonra orta şeride geçerek şüphelinin kullandığı araca yol verdiği ancak şüphelinin araçla yavaşlayarak megafonlu olarak küfür ettiği kaydedildi. Şüphelinin müştekinin aracının önüne kırarak aracı durduğu ve araçtan inerek Aras'ın yanına gelen şüphelinin "Polisim" diye kendisini tanıttığını, Aras'tan kimlik istediği fezlekede belirtildi.

Aras'ın kimlik göstermeyerek 155'i aradığı ve şüphelinin hareketlerini cep telefonuna kaydettiği ifade edildi. Fezlekede Aras'ın sinirlenerek soruşturma aşamasında ele geçirilemeyen tabancayı teşhir ettikten sonra, yine ele geçirilemeyen çelik gövdeli büyük boy avcı bıçağını çıkararak bıçağın kabzasıyla Aras'ın boynuna arkadan vurduğu anlatıldı.

BÖBREĞİNDEN BIÇAKLADI

Şüpheli Uysal'ın sendeleyerek yere düşen Aras'ın üzerine oturarak sırtından 2 sefer ve sağ baldıran 3 sefer bıçakladığı anlatılan fezlekede, etrafta kalabalığın oluşması üzerine durumu fırsat bilen Aras'ın sürünerek kendi aracının altına girmeye çalıştığı aktarıldı. Şüpheli Uysal'ın da bu sırada Aras'ı böbreğinden bıçakladığı, toplanan kalabalığın tepki göstermesi üzerine Uysal'ın Aras'ın aracına giderek bir şeyler karıştırdığı ve araç içerisindeki 30 bin lirayı, Aras'a ait nüfus cüzdanını aldığı belirtildi. Fezlekede Aras'ın telefonla kamera aldığı görüntülerin çözümlenmesine, şüphelinin ifadelerine de yer verildi.

4 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Şüpheli Muhammet Enes Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Hakaret", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplamda 14 yıl 9 ay 15 günden 36 yıl 4 aya cezalandırılması istenerek hazırlanan fezleke yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Ayrıca fezlekede şüpheli Uysal hakkında "Yağma" ve "Kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından ayırma kararı verilerek, bu suçlar hakkında şüphelinin soruşturmasının devam ettiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (20) seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çık
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Van'da yol kapatarak polis araçlarına saldıran 9 kişiye hapis istemi
20 Kasım 2020 11:21		 Sakladığı çocuklarının yerini ihbar edeni vuran baba tutuklandı
20 Kasım 2020 11:17
Kastamonu'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
20 Kasım 2020 09:52		 D-100 karayolunda onlarca ölü sığırcık kuşu gören vatandaşlar şaşkına döndü
20 Kasım 2020 09:19
Havuza düşen genci kurtaran ağabeyi ve arkadaşı boğuldu
20 Kasım 2020 09:11		 Vali yardımcısı annesi ve kardeşini böyle öldürmüş
20 Kasım 2020 09:04
Tavukları kovalayan Pamuk'un ön iki bacağını önce kırıp sonra kestiler
20 Kasım 2020 08:58		 Menemen Belediye Başkanı ve yardımcıları gözaltında
20 Kasım 2020 08:48
Kaza yapan sürücüden ilginç ifade
20 Kasım 2020 08:30		 Yol istedi, saldırıya uğradı
20 Kasım 2020 08:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:16 - 'Online sınavlarda kopya' artınca YÖK'ten uyarı geldi14:14 - 'Türkiye terör, uyuşturucu mücadelesini stratejik ve modern bir anlayışla yaklaşmaktadır'14:12 - Kovid-19'la mücadelede 'elektronik bileklik' dönemi14:10 - İçişleri, tedbirlere yönelik sık sorulan 24 soru ve cevabı yayımladı14:09 - Yufka'daki kanser riskine dikkat14:07 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
14:05 - Koronavirüs zor şartlarda yaşayan çocukların durumunu daha da zorlaştırdı14:00 - Hayvan hakları kanunu bütçeden sonra Meclis'e sunulacak13:53 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk Fleet13:44 - 'İBB, litresi 15 TL olan dezenfektanı 5 katı fiyatla aldı'13:33 - ÖNDER: Devamsızlık, başarısızlık sadece imam hatiplere özgü değil13:27 - Meclis'e girişlerde HES kodu zorunluluğu
13:26 - Siirt'te husumetli aileler kaymakamın girişimiyle barıştırıldı13:25 - Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi13:20 - Sokağa çıkma yasağı yarın gece başlıyor13:19 - Başsavcıya yönelik tehdit suçlamasında Demirtaş ifade verdi13:19 - A Milli Takım'da o isimle yollar ayrıldı
13:16 - Karantinadaki AYM Başkanı Arslan online konferansa katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
TV'de, en beğendiğiniz açık oturum programı hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan kreş ve okul öncesi açıklaması
Anaokulları ve kreşler için yüz yüze eğitim kararı
MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek
Menemen Belediye Başkanı ve yardımcıları gözaltında
'Aralık'ta ikinci el araç fiyatlarında düşüşe hazır olun'
Vali yardımcısı annesi ve kardeşini böyle öldürmüş
Sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu belirsiz
Bakkal ve marketler bugün kaçta kapanacak?
'Online sınavlarda kopya' artınca YÖK'ten uyarı geldi
2 çocuk annesi Emine hemşire koronavirüse yenik düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bilgi teknolojisi 1
Uçabilen en büyük kuş 1
Borç yükü 1
şekerle savaşmak 5
Bilgi toplumu 2
unutulacak dünler 1
haber kanallarının bir günde ağız değiştirmesi 4
herkese gıcık insan 4
esnek çalışma 2
bütçe açığı 1
SON İLANLAR
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tapu ve Kadastro 5 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam