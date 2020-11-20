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Başsavcıya yönelik tehdit suçlamasında Demirtaş ifade verdi

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle katıldı
 20 Kasım 2020 13:19
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Başsavcıya yönelik tehdit suçlamasında Demirtaş ifade verdi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Sanık ve müşteki Kocaman'ın avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve atılı suçlamaların hatırlatılmasının ardından savunması sorulan Demirtaş, "Savunmamı bu koşullarda yapabilecek durumda değilim. Mart ayından bu yana pandemi koşullarında avukatlarımla açık görüş yapamıyorum." dedi.

Demirtaş'ın ardından konuşan avukatlarından Aydın Erdoğan, Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre davada derhal beraat kararı verilebileceğini belirtti. Erdoğan, Demirtaş'ın savunma yapma zorunluluğunun bulunmadığını da söyledi.

Demirtaş'ın Kocaman'a yönelik sözlerinin, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davadaki savunması kapsamında olduğunu öne süren Erdoğan, tehdit içerikli olmadığını iddia etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın savunmasının alınmasının beklenmesi ve Kocaman'ın davaya müdahillik talebinin kabulünü talep etti.

Kocaman'ın avukatı Bertan Yavuz Erez ise davaya müdahillik talebinin kabulü ile Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki savunmasında, "Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak." ifadesini kullanan Demirtaş'ın cezalandırılmasını istedi.

Kocaman'ın katılma talebi hakkında diyecekleri sorulan Demirtaş, "Memnuniyet duyarım." karşılığını verdi ve mahkemenin bu aşamada beraat kararı vermemesi halinde savunmasını mahkeme salonunda hazır edildiği bir celsede yapmak istediğini bildirdi.

- Ara kararlar

Taleplerin alınması ve müzakerenin ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Buna göre, suçtan zarar görme ihtimali karşısında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın davaya katılma talebinin kabulü kararlaştırıldı.

CMK'nın 196/4 maddesi gereği mahkemenin zorunlu gördüğü hallerde video konferans yöntemiyle sanığın mahkemeye katılabileceği ve savunmasının alınabileceği hatırlatılan ara kararda, koronavirüs vaka sayılarının artması sebebiyle başka suçtan tutuklu olan Demirtaş'ın duruşma salonunda hazır edildiği celsede savunma yapma isteği reddedilerek gelecek celseye de video konferans yöntemiyle katılmasına karar verildi.

Savunmasını hazırlaması için Demirtaş'a gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmeden mahkeme, sanık avukatları tarafından CMK 192/3'üncü maddesinde belirtilen "derhal beraat verilmesi" talebinin ise sanığın savunma yapmamış olması nedeniyle reddini kararlaştırdı.

Davanın görülmesine 5 Şubat 2021'de devam edilecek.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın 7 Ocak 2020'de görülen celsesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ı hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu ifadelerin yer aldığı iddianamede, şu tespite yer verildi:

"Terör örgütü üyeliği suçu kapsamında yargılanan şüphelinin kamuoyu tarafından takip edilen yargılaması sırasında yaptığı söylemler ve paylaşımların geniş halk kesimlerine etki ve yayılma niteliği ile eylem bir savunma metni içerisinde dahi olsa terörle mücadelede etkin görev yapmakta olan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşarak, kamu görevlisini örgüt mensuplarına hedef gösterme amacı taşımakta olduğu, yine müştekiyi tehdit niteliği gösterdiği anlaşılmaktadır."

İddianamede, Demirtaş'ın "tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Anadolu Ajansı
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