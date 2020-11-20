A Milli Takım'da o isimle yollar ayrıldı
Shane Larkin'i kadroya almak istemeyen A Milli Takım koçu Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.
|20 Kasım 2020 13:19
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A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin krizi ayrılıkla sonuçlandı. Oyuncuyu kadroya almak istemeyen A Milli Takım koçu Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Ufuk Sarıca'nın yerine TOFAŞ'tan ayrılan Orhun Ene ile anlaşmaya varıldı. Eleme maçlarında takımın başında olacak isim Orhun Ene...
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