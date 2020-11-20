Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk Fleet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlık ileti uygulaması Twitter'a gelen hikaye özelliğini kullanmaya başladı. Erdoğan, ilk Fleet paylaşımını 'cuma mesajı' ile yaptı.
|20 Kasım 2020 13:53
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Sosyal medya devleri Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta kullanılan 'hikaye' özelliği, dün itibarıyla Twitter'da da aktif hale gelerek Türkiye'deki kullanıcılara açıldı.
24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen hikaye özelliği, Twitter'da "Fleet" adıyla yer alıyor.
Bu yeniliğin ardından birçok kullanıcı bu özelliği kullanmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilk Fleet'ini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'a gelen yeni fleet özelliğini cuma mesajı paylaşarak kullandı.
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