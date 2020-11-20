Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Şu anda yapılması gereken planlama süreci, yine ÇED süreci ilerletiliyor. Bu çerçevede süreç yürüyor. Herhangi bir aksama, problem yok"
|20 Kasım 2020 14:07
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nden herhangi bir vazgeçilmenin söz konusu olmadığını belirterek "Şu anda yapılması gereken planlama süreci, yine ÇED süreci ilerletiliyor. Bu çerçevede süreç yürüyor. Herhangi bir aksama, problem yok." dedi.
Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kanal İstanbul Projesi'nde son durumun ne olduğu, bu projeden vazgeçilip vazgeçilmediğinin sorulması üzerine Kurum, "Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Şu anda yapılması gereken planlama süreci, yine ÇED süreci ilerletiliyor. Bu çerçevede süreç yürüyor. Herhangi bir aksama, problem yok." dedi.
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