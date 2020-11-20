Kovid-19'la mücadelede 'elektronik bileklik' dönemi
|20 Kasım 2020 14:12
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Kırıkkale'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslılarına "elektronik bileklik" takılması kararı aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandığı belirtilerek, evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılarak halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiği aktarıldı.
İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları için Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının pilot il uygulaması çerçevesinde, Kırıkkale'de elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbirin alınmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Kovid-19 pozitif hastalarımız ve temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valiliğimiz denetim ekipleri tarafından elektronik bileklik takılmasına, Kovid-19 pozitif vatandaşlarımızın ve temaslılarının izolasyon süreci bitene kadar bilekliklerini çıkarmamalarına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan vatandaşlarımıza izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezasının mülki amir onayıyla uygulanmasına, bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan vatandaşlarımızın cezai müeyyide ile karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesine, takılan elektronik bilekliğin çalışmaz hale getirilmesi durumunda TCK'nin 152. maddesi gereğince kamu malına zarardan işlem yapılacağının kişilere bilgilendirme yapılmasına, her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
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