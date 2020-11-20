Ankara'da sıcaklıklar bu gece sıfırın altına inecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Ankara'da bu gece sıcaklık sıfırın altına inecek
|20 Kasım 2020 14:39
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