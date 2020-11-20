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Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'teki kayak merkezi beyaza büründü
 20 Kasım 2020 14:43
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Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Gece saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin bulunduğu bölge karla kaplandı.

Kayseri kent merkezinde de gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 11 derece ölçüldü.

- Sivas'a da kar yağdı

Öte yandan Sivas'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışının ardından bölgedeki Kösedağ etekleri de beyaza büründü.

Sivas-Malatya kara yolundaki 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Karla mücadele ekipleri kenti çevre illere bağlayan geçitlerde hazır bekletiliyor.
Anadolu Ajansı
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