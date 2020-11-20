Depremde oğlunu ve annesini kaybetti, hukuki mücadele başlatacak

İzmir'de 30 Ekim'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 2,5 yaşındaki oğlu Barlas Dal ile annesi Fatma Ateş'i yitiren Yağmur Gürman, evi kendisine kiralayan ev sahibi, emlakçı ve apartmanı yapan müteahhit için hukuki süreç başlatacağını bildirdi.

Bir kargo şirketinde yönetici olarak çalışan 27 yaşındaki Gürman, AA muhabirine, 1,5 yıl önce annesi ve oğluyla Emrah Apartmanı'nın birinci katına taşındıklarını söyledi.

Deprem anında işte olduğunu belirten Gürman, "Annemi telefonla aradım ama ulaşamadım. Telefonu çalıyordu. O an 'Annem ve oğlum dışarı çıkmış, telefonu evde unutmuşlardır' diye düşündüm. Hemen apartman görevlisini aradım. Apartmanın yıkıldığını söyledi. O an bayılmışım." dedi.

- "Enkazdan çıkarıldığında annemin telefonunda ninni çalıyordu"

Trafik yoğunluğu nedeniyle bir motosikletliden rica ederek yıkılmış evine ulaştığını aktaran Gürman, şunları kaydetti:

"Depremden dakikalar önce oğlum bana anneannesinin cep telefonundan video atmıştı. 'Anne seni çok seviyorum' dedi. Daha sonra görüntülü konuştuk. 2 dakika sonra annem 'Biz yatıyoruz" diye mesaj attı. Ben de 'İyi uykular' diye cevap verdim. Son konuşmamız bu oldu. Depremden bir saat sonra annemin enkazdan cep telefonu çıkarıldı. Telefonunda hala ninni çalıyordu. 3 gün boyunca enkazın başında umutla bekledim ama olmadı. Annem torununu hiç bırakmamış.

Arama kurtarma ekipleri oğlumu, evin holünde annemin kucağında buldu. Hayatım 10 saniye içinde yok oldu. Annemi ve oğlumu kaybettim. Geriye annemin telefonu, benim telefonum ve cüzdanım kaldı. Annemin telefonunu hala açamıyorum. Oğlumdan kalan mesajları izlerken ağlıyorum."

- "Herkes çürük olduğunu biliyormuş"

Gürman, evini bir emlakçı vasıtasıyla kiraladığını, bu süreçte kendisine apartmanın depreme dayanıksızlığı konusunda bilgi vermediğini anlattı.

Hukuki süreç başlatma kararı aldığını dile getiren Gürman, "Kiralarken herkes evi övüyordu ama öyle olmadı. Herkes binanın çürük olduğunu biliyormuş. Ben evi bana kiralayan emlakçıyı, ev sahibini ve apartmanın müteahhidini mahkemeye vermeye karar verdim. Pazartesi günü süreci başlatıyorum. Bu olay herkese örnek olsun. Kimse bir daha böyle bir acı yaşamasın." şeklinde konuştu.

Genç kadına hatıra olarak kalan telefon mesajlarında küçük Barlas'ın anneannesi aracılığıyla, annesine sık sık fotoğraf ve mesaj gönderdiği, annesinin de aynı şekilde karşılık verdiği görülüyor.