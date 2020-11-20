1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 depremzede ailenin daha 1 yıllık kira ihtiyacı karşılanacak

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde evleri hasar gören 20 ailenin daha 1 yıllık kira bedeli karşılanacak
 20 Kasım 2020 14:57
+Aa- Yazdır
20 depremzede ailenin daha 1 yıllık kira ihtiyacı karşılanacak

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde evleri hasar gören 20 ailenin daha 1 yıllık kira bedeli karşılanacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Ahbap Derneği ve Hürriyet Emlak iş birliğiyle hazırlanan projeyi, Belediyenin Osmangazi'deki hizmet binasında tanıttı.

Deprem sonrası İzmirlilerin ciddi dayanışma örneği gösterdiğini, gönüllü kuruluşların depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Sandal, sanatçı Haluk Levent'in öncülüğündeki Ahbap Derneğinin de gıda kolileri dağıttığını hatırlattı.

Depremzedelere önce geçici, sonra da kalıcı konut sağlanması için çalıştıklarını anlatan Sandal, hayırseverlerin desteğiyle bugüne kadar 259 aileye konut ve kira yardımında bulunulduğunu ifade etti.

Sandal, depremin yaralarını sarma konusunda bugün önemli bir adım daha attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem gönüllü kuruluşlar hem Belediye hem de İzmirliler deprem yaralarının sarılması için öncü oldu ve çadırda kalanların sayısı minimize edildi. Depremzedelerin geçici, sonra da kalıcı konutlara geçmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Hürriyet Emlak ve Ahbap iş birliğiyle 20 ailenin barınmasına yönelik 1 yıllık kira bedelinin karşılanacağı bir iş birliğine imza atıyoruz."

- "Firmalardan yardımlar bekliyoruz"

Haluk Levent ise depremin ilk saatlerinden itibaren harekete geçtiklerini, AFAD ve belediyelerle koordinasyon halinde çalıştıklarını ve hala çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Hürriyet Emlak temsilcilerinin Ahbap ile iletişime geçerek yardımda bulunma önerisi getirdiğini belirten Levent, "20 ailenin 1 yıllık kirasının karşılanmasını sağlamak belki de öncülük yapacaktır. Firmalardan bu tarz yardımlar bekliyoruz." dedi.

- "Depremzedelere el vermek için buradayız"

Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan ise Türkiye için çalışmayı sürdürdüklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu memlekete hizmet sunma fırsatı elde ettik. Her şirketin kendine yol gösteren, aydınlatan ilkeleri vardır. Biz de 'Aynı çatının altındayız.' diyoruz. Yol gösterici olan bu söz, deprem felaketinden sonra farklı bir anlam kazandı. Başka görevlerimiz olduğunu hatırlatmak için geldik. Kış şartları ağırlaşmadan depremzedelere el vermek üzere buradayız."

Konuşmaların ardından Serdar Sandal, Haluk Levent ile Zeynep Tandoğan iş birliği protokolüne imza attı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, koronavirüse yakalandı
20 Kasım 2020 15:25		 Korona tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı taburcu edildi
20 Kasım 2020 15:05
Depremde oğlunu ve annesini kaybetti, hukuki mücadele başlatacak
20 Kasım 2020 14:47		 Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
20 Kasım 2020 14:43
Yufka'daki kanser riskine dikkat
20 Kasım 2020 14:09		 Koronavirüs zor şartlarda yaşayan çocukların durumunu daha da zorlaştırdı
20 Kasım 2020 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk Fleet
20 Kasım 2020 13:53		 Siirt'te husumetli aileler kaymakamın girişimiyle barıştırıldı
20 Kasım 2020 13:26
Karantinadaki AYM Başkanı Arslan online konferansa katıldı
20 Kasım 2020 13:16		 Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
20 Kasım 2020 12:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:07 - Bakan Koca: O firmaya ruhsat vermek isteyen kişiyi görevden aldım16:02 - 'Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor'15:57 - 'Finansal kurumların kapasitelerini güçlendireceğiz'15:46 - Pfizer, aşısının acil kullanımı için FDA'dan izin istedi15:43 - İstanbul'da toplu taşımaya sokağa çıkma yasağı ayarı15:32 - Belediyeden 'Dün serilen asfalt bugün söküldü' iddialarına yanıt
15:25 - AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, koronavirüse yakalandı15:20 - Metin Hara 'Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek'ten hakim karşısında15:15 - ÖSYM: Adalet Bakanlığı'nın sınavları hafta sonu yapılacak15:10 - Öğretmen olarak atanamadı, 'amigurumi' satarak evine destek oluyor15:05 - Korona tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı taburcu edildi15:02 - Hekimlerin antibiyotik reçetelemesi yüzde 32 azaldı
15:01 - İl Emniyet Müdürlüğünden sosyal deneyle dolandırıcılık uyarısı14:57 - 20 depremzede ailenin daha 1 yıllık kira ihtiyacı karşılanacak14:47 - Depremde oğlunu ve annesini kaybetti, hukuki mücadele başlatacak14:46 - Türk lirası varlıklar güven vermeye devam ediyor14:43 - Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
14:39 - Ankara'da sıcaklıklar bu gece sıfırın altına inecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
TV'de, en beğendiğiniz açık oturum programı hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk: Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri doğru değil
'Online sınavlarda kopya' artınca YÖK'ten uyarı geldi
Anaokulları ve kreşler için yüz yüze eğitim kararı
MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek
Menemen Belediye Başkanı ve yardımcıları gözaltında
'Aralık'ta ikinci el araç fiyatlarında düşüşe hazır olun'
İçişleri, tedbirlere yönelik sık sorulan 24 soru ve cevabı yayımladı
Bakkal ve marketler bugün kaçta kapanacak?
Vali yardımcısı annesi ve kardeşini böyle öldürmüş
Sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu belirsiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalan makinesi 4
arınçın ifadeleri 5
Noir Desir Le Vent Nous Portera 1
Borç yükü 1
afyon 2
kar geliyor 6
Bill Gates'in açıklaması 4
ah yalan dünya 2
Başkası adına yerin dibine geçmek 1
zamanda yolculuk 1
SON İLANLAR
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tapu ve Kadastro 5 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam