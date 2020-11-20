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Hekimlerin antibiyotik reçetelemesi yüzde 32 azaldı

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe: 2011 yılında Türkiye genelinde aile hekimlerimizin antibiyotik bulunan reçete yüzdesi değeri yüzde 34,94 iken 2019 yılında yüzde 23,87'ye gerilemiştir. Bu da antibiyotik reçetelemesinde yüzde 32'lik bir düşüşü göstermektedir
 20 Kasım 2020 15:02
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Hekimlerin antibiyotik reçetelemesi yüzde 32 azaldı

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, antibiyotik reçetelenmesi konusunda olumlu yönde değişiklikler yaşandığını belirterek "2011 yılında Türkiye genelinde aile hekimlerimizin antibiyotik bulunan reçete yüzdesi değeri yüzde 34,94 iken 2019 yılında yüzde 23,87'ye gerilemiştir. Bu da antibiyotik reçetelemesinde yüzde 32'lik bir düşüşü göstermektedir." dedi.

Bakan Yardımcısı Meşe, "Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası" dolayısıyla Ankara'da uluslararası katılımla düzenlenen 5. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu'na katıldı.

Yaklaşık 5 bin katılımcı ile online düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Meşe, başta antibiyotik direnci olmak üzere, diğer antimikrobiyallere karşı gelişen direncin günümüzde küresel bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtti.

Antibiyotiklere dirençli bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlara bağlı ölümlerin dünyada ön sıraya yerleştiğini hatırlatan Meşe, ülkelerin direnç sorununun çözümüne yönelik başlattıkları acil durum eylemleri ve farkındalık çalışmalarının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Bin kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketimi hesabına göre Türkiye'de 2011'de 42,28 olan tüketim değerinin geçen yıl 31,86'ya gerilediğini belirten Meşe, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde aynı şekilde antibiyotik reçetelemesi konusunda olumlu yönde değişiklikler yaşanmıştır. 2011 yılında Türkiye genelinde aile hekimlerimizin antibiyotik bulunan reçete yüzdesi değeri yüzde 34,94 iken 2019 yılında yüzde 23,87'ye gerilemiştir. Bu da antibiyotik reçetelemesinde yüzde 32'lik bir düşüşü göstermektedir. 2011'de kutu bazında tüm ilaç satışının yüzde 13,06'sını antibiyotikler oluştururken 2019'da bu değer yüzde 8,01'e gerilemiştir. 2011 yılında ilaç için harcadığımız her 100 TL'nin 10,72 TL'sini antibiyotikler için harcarken 2019 yılında ilaç için harcadığımız her 100 TL'nin 4,69 TL'sini antibiyotikler için harcadık."

- "Pandemi enfeksiyon hastalıkları ile mücadelenin zor taraflarını tekrar gözler önüne seriyor"

Bakan Yardımcısı Meşe, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınına da değinirken, Bilim Kurulunun hazırladığı "COVID-19 (2019-nCoV Hastalığı) Rehberinin" önemine işaret etti. Rehberde yer alan tedavi algoritmalarına uyumun son derece önemli olduğunun altını çizen Meşe, "Bilimin ışığında ilerlemek tünelin sonundaki ışığı görebilmemize imkan sağlayacaktır." dedi.

Kovid-19'un henüz kesin kabul görmüş bir tedavisinin olmadığı ve aşı çalışmalarının da dünya genelinde devam ettiğini belirten Meşe, şunları kaydetti:

"Bu pandemi bize enfeksiyon hastalıkları ile mücadelenin zor taraflarını tekrar gözler önüne sermektedir. Bilim bizlere enfeksiyonlarla mücadelede etkin silahlarımızı ihtiyatlı kullanmamız gerektiğini bir kez daha altını çizerek göstermektedir. Tüm dünyanın Kovid-19 kontrol, önlem ve tedavisine karşı yaşanılan bu zorluklar unutulmamalıdır. Elimizdeki tedavi olanaklarını akılcı kullanmazsak, dirençli bakteriyel enfeksiyonlarda önemli zorluklar ile karşılaşılacağı açıktır."
Anadolu Ajansı
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