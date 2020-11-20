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ÖSYM: Adalet Bakanlığı'nın sınavları hafta sonu yapılacak

Sınavlar, yarın ve pazar günü 15 ilde 16 sınav merkezinde uygulanacak. Sınavda Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınacak, sınav binaları ve salonları sınav öncesinde dezenfekte edilecek.
 20 Kasım 2020 15:15
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ÖSYM: Adalet Bakanlığı'nın sınavları hafta sonu yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2020-Adalet Bakanlığı sınavları, hafta sonu 15 ilde 16 sınav merkezinde yapılacak.

Adalet Bakanlığı sınavlarında, tüm adayların gireceği Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi 1. oturumu yarın saat 10.15, Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2. oturum saat 13.45, İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 3. oturum ise saat 16.15'te başlayacak.

Adli Yargı-Avukat Testi 4. oturum 22 Kasım Pazar günü saat 10.15 ve 2020-İcra sınavı saat 13.45'te başlayacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nde 65 soru bulunacak ve adaylara yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ile İdari Yargı testlerinde 35'er soru bulunacak ve adayların bunları yanıtlamaları için 50 dakika süreleri olacak.

2020-İcra sınavında 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak ve adaylara yanıtlamaları için 105 dakika süre verilecek.

Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sonuçları 21 Aralık'ta, 2020-İcra sonuçları 22 Aralık'ta açıklanacak.

- Koronavirüs önlemlerine dikkat edilecek

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda, sınav binaları ve salonları sınavdan önce detaylı temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskelerini ve siperliklerini kullanabilecek.

- Sınav görevlileri ile adayların durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek

Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek, yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar da HES kodlarından belirlenecek, Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Bu durumda olan adaylar, ÖSYM tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremeyecek. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirilecek.
Anadolu Ajansı
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