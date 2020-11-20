1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, koronavirüse yakalandı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını paylaştı.
 20 Kasım 2020 15:25
+Aa- Yazdır
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, koronavirüse yakalandı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını paylaştı.

Milletvekili Öztürk, yaptığı paylaşımda, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda tedavim evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi diliyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 10 Kasım günü de AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı taburcu edildi
20 Kasım 2020 15:05		 20 depremzede ailenin daha 1 yıllık kira ihtiyacı karşılanacak
20 Kasım 2020 14:57
Depremde oğlunu ve annesini kaybetti, hukuki mücadele başlatacak
20 Kasım 2020 14:47		 Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
20 Kasım 2020 14:43
Yufka'daki kanser riskine dikkat
20 Kasım 2020 14:09		 Koronavirüs zor şartlarda yaşayan çocukların durumunu daha da zorlaştırdı
20 Kasım 2020 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk Fleet
20 Kasım 2020 13:53		 Siirt'te husumetli aileler kaymakamın girişimiyle barıştırıldı
20 Kasım 2020 13:26
Karantinadaki AYM Başkanı Arslan online konferansa katıldı
20 Kasım 2020 13:16		 Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
20 Kasım 2020 12:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:10 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi16:07 - Bakan Koca: O firmaya ruhsat vermek isteyen kişiyi görevden aldım16:02 - 'Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor'15:57 - 'Finansal kurumların kapasitelerini güçlendireceğiz'15:46 - Pfizer, aşısının acil kullanımı için FDA'dan izin istedi15:43 - İstanbul'da toplu taşımaya sokağa çıkma yasağı ayarı
15:32 - Belediyeden 'Dün serilen asfalt bugün söküldü' iddialarına yanıt15:25 - AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, koronavirüse yakalandı15:20 - Metin Hara 'Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek'ten hakim karşısında15:15 - ÖSYM: Adalet Bakanlığı'nın sınavları hafta sonu yapılacak15:10 - Öğretmen olarak atanamadı, 'amigurumi' satarak evine destek oluyor15:05 - Korona tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı taburcu edildi
15:02 - Hekimlerin antibiyotik reçetelemesi yüzde 32 azaldı15:01 - İl Emniyet Müdürlüğünden sosyal deneyle dolandırıcılık uyarısı14:57 - 20 depremzede ailenin daha 1 yıllık kira ihtiyacı karşılanacak14:47 - Depremde oğlunu ve annesini kaybetti, hukuki mücadele başlatacak14:46 - Türk lirası varlıklar güven vermeye devam ediyor
14:43 - Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
TV'de, en beğendiğiniz açık oturum programı hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk: Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri doğru değil
'Online sınavlarda kopya' artınca YÖK'ten uyarı geldi
Anaokulları ve kreşler için yüz yüze eğitim kararı
MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek
Menemen Belediye Başkanı ve yardımcıları gözaltında
'Aralık'ta ikinci el araç fiyatlarında düşüşe hazır olun'
İçişleri, tedbirlere yönelik sık sorulan 24 soru ve cevabı yayımladı
Bakkal ve marketler bugün kaçta kapanacak?
Vali yardımcısı annesi ve kardeşini böyle öldürmüş
Sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu belirsiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cevher olan yerde ot bitmez 4
19.11.2020 khimki vs anadolu efes maçı 1
bilim kurulu üyelerinin program program gezmesi 4
ibo şov 11
pencereden kar geliyor 1
depresyon 1
Derste maskesini burun altına indiren öğretmene para cezası 6
esnek çalışma 2
yoğunlaştırılmış çalışma haftası 1
Bilgi toplumu 2
SON İLANLAR
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tapu ve Kadastro 5 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam