'Finansal kurumların kapasitelerini güçlendireceğiz'
Bakan Elvan: "Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız."
|20 Kasım 2020 15:57
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Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir
"Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız."
Merkez Bankasının parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir
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