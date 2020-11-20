1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor'

MARDİN'de pandemi hastanesinde görevli dahiliye uzmanı Dr. Haydar Boynukara, dışarı çıkmayan ve aylarca evde izole olan vatandaşların, korona virüse yakalandıklarında hastalığı daha ağır geçirdiğini gözlemlediklerini söyledi.
 20 Kasım 2020 16:02
+Aa- Yazdır
'Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor'

Korona virüs vakalarının arttığı kentlerden olan Mardin'de pandemi hastanesinde görevli dahiliye uzmanı Dr. Haydar Boynukara, korona virüse yakalanmamak için aylarca evlerinde izole olan vatandaşlara bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Boynukara, dışarı çıkmayan ve aylarca evde izole olan vatandaşların, korona virüse yakalandıklarında hastalığı daha ağır geçirdiklerini söyledi.

"Bizi en çok tedirgin eden ağır hasta sayısı"

Uz. Dr. Boynukara, "Korona virüslü hastalar hastanemize geliyor. Aslında korona virüs bir gribal enfeksiyon. Ekimin son haftasıyla beraber vakalar bölgemizde tekrardan artmaya başladı. Bizi en çok tedirgin eden şu an vaka sayılarından öte ağır hasta sayısı. Ağır hasta sayısı arttıkça, zatürre olan hasta sayısı arttıkça, doğru orantı olarak ölüm oranı da artacaktır. Oran olarak zatürre hasta sayısı arttığı için ağır hasta sayısı artıyor ve dolayısıyla giderek ölüm oranının da arttığını görüyoruz. Özellikle 'Hocam biz evde tedbirimizi alıyoruz, bol miktarda C vitamini alıyoruz, bol miktarda sebze ve meyve tüketiyoruz' diyen hastalarımız aynı zamanda bunlar çok panik yaptıkları için hastalığı ağır geçiriyorlar. Bir hastam 'Hocam ben 1-2 kilo limonu sıkıp içiyorum' demişti. Biz o hastamızı muayene ettiğimizde o hastamızda korona virüs çıkmıştı.

Bol miktarda C vitamini tüketmenin ya da başka bir vitamin almanın çok da bir faydasının olmadığını gördük.

7-8 aylık tecrübemiz bize şunu gösterdi, özellikle ağır geçiren hastalardan 4-5 aydır evden çıkmadıklarını, meyve tükettiklerini duyduk. Şunu düşünüyorum, bunlar hiç virüsle karşılaşmadıkları için ani bir şekilde ve bol miktarda virüsle karşılaştıkları zaman daha kolay hastalanıyorlar.

Bu hastalık daha fazla virüs yükü ile karşılaştığı için hastanın, hastalığı daha ağır geçirme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu tabi bir varsayım şu an için ama tecrübemiz bunu gösteriyor. Yani aslında siz bu virüsle küçük küçük karşılaştığınız zaman bu bir aşı etkisi oluyor.

Önemli nokta burası, sık dışarı çıkanlar, sık temas duygusu olan insanlarda bir nevi bir aşılanma etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama çok dikkat edip, kendini çok izole eden, bol miktarda vitamin veya ilaç tüketen hastalarımızın korona virüsü daha ağır geçirdiğini görüyorum.

Tek başına maske takmak, yani siz taksanız ve toplumun geri kalanı takmasa bile sizin taktığınız maske sizi yüzde 90 oranında korur. Karşıdaki de maske takarsa nerdeyse yüzde 98-99 oranında sizi koruyor. Sosyal mesafeye de dikkat ettiğinizde yüzde 100'e yakın bu virüsten korunmuş oluyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ercüment Ovalı'dan hala ses seda yok!
19 Kasım 2020 17:36		 Doktor Hilal Çakar, çadır kentte çocuklar için mesai yapıyor
17 Kasım 2020 21:56
Kahramanmaraş Emniyeti'nden köy okuluna kitap desteği
16 Kasım 2020 20:14		 Hem korona ile mücadele ediyor hem de akordiyon çalıp şiir yazıyor
15 Kasım 2020 11:31
Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti
15 Kasım 2020 09:37		 Koronavirüse yakalanan Başhekim evinde karantinaya alındı
13 Kasım 2020 22:24
Prof. Dr. Ercan: Deprem İzmir kırığında olsaydı, Bayraklı ve Özkanlar yok olurdu
12 Kasım 2020 15:03		 Depremin kahramanları AFAD ekipleri her daim göreve hazır
11 Kasım 2020 20:27
Profesör, amcasından yadigar mavi ladinlere sahip çıkıyor
11 Kasım 2020 19:30		 2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi
11 Kasım 2020 19:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:10 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi16:07 - Bakan Koca: O firmaya ruhsat vermek isteyen kişiyi görevden aldım16:02 - 'Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor'15:57 - 'Finansal kurumların kapasitelerini güçlendireceğiz'15:46 - Pfizer, aşısının acil kullanımı için FDA'dan izin istedi15:43 - İstanbul'da toplu taşımaya sokağa çıkma yasağı ayarı
15:32 - Belediyeden 'Dün serilen asfalt bugün söküldü' iddialarına yanıt15:25 - AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, koronavirüse yakalandı15:20 - Metin Hara 'Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek'ten hakim karşısında15:15 - ÖSYM: Adalet Bakanlığı'nın sınavları hafta sonu yapılacak15:10 - Öğretmen olarak atanamadı, 'amigurumi' satarak evine destek oluyor15:05 - Korona tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı taburcu edildi
15:02 - Hekimlerin antibiyotik reçetelemesi yüzde 32 azaldı15:01 - İl Emniyet Müdürlüğünden sosyal deneyle dolandırıcılık uyarısı14:57 - 20 depremzede ailenin daha 1 yıllık kira ihtiyacı karşılanacak14:47 - Depremde oğlunu ve annesini kaybetti, hukuki mücadele başlatacak14:46 - Türk lirası varlıklar güven vermeye devam ediyor
14:43 - Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
TV'de, en beğendiğiniz açık oturum programı hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk: Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri doğru değil
'Online sınavlarda kopya' artınca YÖK'ten uyarı geldi
Anaokulları ve kreşler için yüz yüze eğitim kararı
MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek
Menemen Belediye Başkanı ve yardımcıları gözaltında
'Aralık'ta ikinci el araç fiyatlarında düşüşe hazır olun'
İçişleri, tedbirlere yönelik sık sorulan 24 soru ve cevabı yayımladı
Bakkal ve marketler bugün kaçta kapanacak?
Vali yardımcısı annesi ve kardeşini böyle öldürmüş
Sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu belirsiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Artan oranlılık 1
artı değer 1
Göbeklitepe 1
şekerle savaşmak 5
Bill Gates'in açıklaması 4
Bilgi toplumu 2
milli piyangonun özelleşmesi 6
Hipotenüs 1
ibo şov 11
Prens Charles 4
SON İLANLAR
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Tapu ve Kadastro 5 uzman yardımcısı alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam