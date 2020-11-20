1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Askerlik sevk işlemleri ertelendi, terhislerde erteleme yok

Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında, askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesinin şu an için söz konusu olmadığını, 19-21 Kasım'da sevke tabi olan bedelli askerlerin sevklerinin ertelenmediğini bildirdi
 20 Kasım 2020 16:58
+Aa- Yazdır
Askerlik sevk işlemleri ertelendi, terhislerde erteleme yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.

MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesinin şu an için söz konusu olmadığını, 19-21 Kasım'da sevke tabi olan bedelli askerlerin sevklerinin ertelenmediğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Binbir zahmetle yapılıyor; litresi 100 TL'ye satılıyor
19 Kasım 2020 17:50		 Antalya Büyükşehir Belediyesindeki 'yetki' tartışması
16 Kasım 2020 11:40
MSB: Teröristlerin sonu hayalleriyle çukurlara gömülmektir
15 Kasım 2020 18:06		 Yakalan 4 DEAŞ'lıdan birinin 'sözde Rakka emiri' olduğu ortaya çıktı
14 Kasım 2020 14:45
Belediye başkanı 'immün plazma' bağışı için evleri dolaşıyor
11 Kasım 2020 10:00		 Belediye Başkanından Nuri Alço göndermesi
10 Kasım 2020 11:53
Sağlık Bakanı Koca'dan 'doğru maske kullanımı' uyarısı
09 Kasım 2020 21:04		 Çiftlik gibi okul: Bahçesinde 200'ü aşkın hayvan bulunuyor
08 Kasım 2020 15:43
Vali Yerlikaya başkanlığındaki Pandemi Kurulu toplandı
02 Kasım 2020 20:47		 Enkaz altından market kasiyerinin naaşı çıkarıldı
31 Ekim 2020 21:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:43 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi17:39 - Korona hastası almaya giden ambulans şoförünü darp ettiler17:37 - Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlıya adli kontrol17:34 - Dolar günü yükselişle kapattı17:25 - Twitter, Alaattin Çakıcı'nın tehdit tweetini sildi17:23 - HSK Başkan Vekili Yılmaz: Türk hakim ve savcılarına güvenim tam
17:14 - CHP'li Öztrak: Bu faizle yatırım, üretim, ihracat yapılamaz17:06 - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli serbest bırakıldı16:59 - Eğitim Bir Sen: Okul öncesinde yüz yüze eğitim kararı gözden geçirilsin16:58 - Askerlik sevk işlemleri ertelendi, terhislerde erteleme yok16:49 - Babasının bıçakladığı şahsı taburcu olunca, muhtar kardeşi vurdu16:46 - Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı algoritmasını güncelledi
16:37 - Bakan Koca açıkladı... Kısıtlama neden 65 yaş üstüne?16:33 - Bu üniversitede kısmen yapılan yüz yüze eğitime ara verildi16:30 - Vali Dağlı: Filyasyon ekiplerine, memurları da dahil edeceğiz16:26 - Bir ilde daha bütün kurumlara girişte HES kodu sorulacak16:23 - Menemen Belediyesi operasyonunda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi
16:20 - Sokağa çıkma yasağı Cumartesi gecesi başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Online sınavlarda kopya' artınca YÖK'ten uyarı geldi
Selçuk: Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri doğru değil
Anaokulları ve kreşler için yüz yüze eğitim kararı
MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek
Menemen Belediyesi operasyonunda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi
'Aralık'ta ikinci el araç fiyatlarında düşüşe hazır olun'
Vali Dağlı: Filyasyon ekiplerine, memurları da dahil edeceğiz
İçişleri, tedbirlere yönelik sık sorulan 24 soru ve cevabı yayımladı
Bakkal ve marketler bugün kaçta kapanacak?
Vali yardımcısı annesi ve kardeşini böyle öldürmüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Beş yıllık kalkınma planı 1
merkez bankasının faizleri artırması 6
iyi polis kötü polis 2
Borç yükü 1
3600 ek gösterge 4
19.11.2020 khimki vs anadolu efes maçı 1
yalan makinesi 2
sana mavi tik alacağız 2
18.11.2020 macaristan vs türkiye maçı 4
depresyon 1
SON İLANLAR
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam