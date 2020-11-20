Ölen köpeğini kampüste yaptırdığı mezara gömdü
|20 Kasım 2020 16:18
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencisi Özgür Tural, kaza sonucu ölen köpeği için kampüste mezar yaptırdı.
GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi öğrencisi Tural, 4 yıl boyunca beslediği ve trafik kazasında ölen "Robin" isimli köpeğini kampüs içerisinde yaptırdığı mezara gömdü.
Mezara, köpeğinin isminin yanı sıra doğum ve ölüm tarihlerini de yazdıran Tural, Robin'in kendisi için çok kıymetli olduğunu, onu kaybettiği için büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Üniversitenin kazaya ilişkin hassasiyeti ve izniyle köpeğini kampüse gömdüğünü ifade eden Tural, şunları kaydetti:
"Üniversitemizin hassasiyet göstererek yasıma ortak olmasına ve bir hatıra olarak can dostumun mezarını oluşturmama katkıda bulunmasına çok minnettarım. Bu hususta Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'a hassasiyetleri için teşekkür ederim. Dilerim ki bu hassasiyet her zaman devam eder, hayvan dostlarımızın bizlerle birlikte yaşam sürebilecekleri ortamı ve atmosferi zarar vermeyecek şekilde oluşturmayı başarırız."
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