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Vali Dağlı: Filyasyon ekiplerine, memurları da dahil edeceğiz

Vali Zülkif Dağlı, Samsun'da 202 filyasyon ekibinin sahada görev yürüttüğünü, bunlara kamu kurum çalışanlarını ekleyeceklerini dile getirdi.
 20 Kasım 2020 16:30
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Vali Dağlı: Filyasyon ekiplerine, memurları da dahil edeceğiz

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sahada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) izini süren filyasyon ekiplerinin sayısının artırılacağını bildirdi.

Dağlı, Kovid-19 Operasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Samsun'da Kovid-19'a karşı tüm kamu kurumlarının topyekun mücadele sergilediğini vurgulayan Dağlı, bu mücadelede sağlık çalışanlarının yeri ve öneminin çok daha büyük olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının canlarını ortaya koyarak halkın sağlığını korumak için sahanın her alanında özverili çalışma sergilediğine işaret eden Dağlı, şöyle konuştu:

"Birçoğu hastalık bulaştırma endişesiyle aylardır çocuklarına, anne babalarına sarılamıyor. Gösterdikleri fedakarlığı kelimelerle ifade etmek zor. Bu anlamda kendilerine tek tek teşekkür etmek ve bu mücadelede her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Virüsün hızlı yayılımını dikkate alarak öncelikle sahada virüsün izini süren filyasyon ekiplerinin sayısının daha da artırılması için çalışma yapılması kararı aldık. Virüsün yayılımını ne kadar azaltır ve önünü kesersek, hastanelerimizde yaşayacağımız olası yoğunluğun önünü kesmemiz de o kadar mümkün olur. Bu anlamda filyasyon çalışmaları büyük önem taşıyor."

Dağlı, Samsun'da 202 filyasyon ekibinin sahada görev yürüttüğünü, bunlara kamu kurum çalışanlarını ekleyeceklerini dile getirdi.

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 50 şoförü İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine dahil ettiklerini belirten Dağlı, "Ayrıca şimdiye kadar 47 araçla desteklediğimiz Sağlık Müdürlüğü ekiplerimize araç desteğinin artırılması kararını aldık. Hem kiralama yöntemi hem de kamu kurumlarımızdaki araç envanterinin yeniden değerlendirilmesiyle Sağlık Müdürlüğü ekiplerimize ilk etapta en az 20 araçlık destek daha vermeyi, bu desteği zaman içinde artırmayı planlıyoruz." dedi.

Dağlı, hastanelerde tıbbi cihaz ya da malzeme anlamında eksik görülmediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ancak artan hasta yoğunluğu nedeniyle özellikle yoğun bakım yataklarına duyulacak ihtiyaç doğrultusunda başlatılan çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürümüzden bilgi aldık. İnşallah vaka sayımızı halkımızın da desteğiyle durdurabilirsek sıkıntı yaşamayacağız ancak tabii ki her şey kurallara ve önlemlere uymamıza bağlı. Hiçbir kaynak sınırsız değil. Her kurumun, her vatandaşın elinden ne geliyorsa sonuna kadar yapması gereken bir süreç. Hep beraber mücadele etmezsek başarı elde şansımız da maalesef yok."

Devletin aşının en erken tarihte gelmesi için çalışma ve görüşmeleri başından beri büyük titizlikle yürüttüğünü ancak vatandaşların "Aşı gelecek." diye rehavete kapılıp önlemlere kayıtsız kalmaması gerektiğini belirten Dağlı, özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlıkçılara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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