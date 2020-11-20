Bu üniversitede kısmen yapılan yüz yüze eğitime ara verildi

Sinop Üniversitesinde bazı bölümlerde yapılan yüz yüze eğitime, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Üniversite Senatosunda, Kovid-19 salgını sürecinin ilerleyişinin görüşülüp yeni kararlar alındığı belirtildi.

Öğrenci ve üniversite mensuplarının salgından en az etkilenmesini sağlamak amacıyla karar sürecinde tüm detayların ele alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda lisansüstü programlarımızdaki tüm dersler ile İlahiyat Fakültesi birinci sınıfındaki Arapça, Kur'an ve Osmanlıca derslerinin yanı sıra Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı 1 ve 2. sınıftaki tüm dersler, isteğe bağlı İngilizce/Arapça hazırlık sınıfındaki derslerin yüz yüze yapılması yönünde daha önce alınan karar iptal edilmiştir. Öğrencilerimizin tamamı uzaktan eğitme devam edecektir."

Açıklamada, daha önce yüz yüze yapılacağı duyurulan sınavların da uzaktan gerçekleştirileceği bildirildi.