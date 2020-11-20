Bakan Koca açıkladı... Kısıtlama neden 65 yaş üstüne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş ve üstü büyükler, bir süreliğine sadece 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de büyükler?' İleri yaşlarda hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugünlerde sağlığı korumanın zorlaştığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Kovid-19 biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, sadece 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.

Neden büyükler? 65 yaş ve üstü büyükler, bir süreliğine sadece 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de büyükler?' İleri yaşlarda hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor. Kısıtlama size karşı değil, virüse karşı. Sizi korumamıza yardımcı olun."