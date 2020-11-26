Sözleşmeli statüde geçen süreler iki yıla bir kademede dikkate alınır mı?
Sözleşmeli iken kadroya geçen öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçirdikleri sürelerin iki yıla bir kademede değerlendirilemeyeceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısını yayımlıyoruz.
|26 Kasım 2020 10:16
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Milli Eğitim Bakanlığı, Adıyaman Valiliğine verdiği görüş yazısında sözleşmeli iken kadroya geçen öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçirdikleri sürelerin iki yıla bir kademede değerlendirilmeye alınmaması gerektiğini belirtti.
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