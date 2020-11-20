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Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı algoritmasını güncelledi

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı güncellemeye göre koronavirüs tanısı alan ve ardından iyileşen kişiler son 3 ay içerisinde başka bir pozitif vaka ile temas etse dahi temaslı olarak kabul edilmeyecek.
 20 Kasım 2020 16:46
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı algoritmasını güncelledi

Haber Global'de yer alan habere göre; Bilim Kurulu tarafından hazırlanan temaslı algoritması birkez daha güncellendi.

Koronavirüs tanısı alan ve ardından iyileşen kişiler son 3 ay içerisinde başka bir pozitif vaka ile temas etse dahi temaslı olarak kabul edilmeyecek.

Bu kişiler test sonuçlarının negatife dönmesini takip eden 3 ay sonra temaslı olmaları halinde temaslı listesine dahil edilecek.
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