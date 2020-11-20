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Babasının bıçakladığı şahsı taburcu olunca, muhtar kardeşi vurdu

Samsun'da babasının sabah aracının içinde bıçakla yaraladığı şahıs hastaneden taburcu olduktan sonra bu kez kavgada muhtar olan kardeşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
 20 Kasım 2020 16:49
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Babasının bıçakladığı şahsı taburcu olunca, muhtar kardeşi vurdu

Samsun'da babasının sabah aracının içinde bıçakla yaraladığı şahıs hastaneden taburcu olduktan sonra bu kez kavgada muhtar olan kardeşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

İlk olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi Recepoğlu Kavşağı'nda sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki İsmail Ç., oğlu İsmail Ç.'yi (38) aracının içinde bıçakla sol omzundan yaraladı. Kanlar içinde kalan oğul, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendisini bıçaklayan babasından şikayetçi olduğunu söyleyen İsmail Ç., "Hayvancılık işiyle geçimimi sağlıyorum. Babam geçen yıl 22 büyükbaş hayvanımı sattı, bana parasını vermedi. Yaklaşık 3 hafta önce de bu kez de 105 adet koyunumu sattı, yine parasını vermedi. Kendisinden paramı isteyince benimle kavga etti. Bugün aracımla seyir halindeyken önüme çıkıp durdurup bana aracın içinde bıçakla saldırarak yaraladı" dedi.

Baba İsmail Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yaralı oğlu İsmail Ç. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

İkinci olay ise Tekkeköy ilçe meydanında saat 14.00 sıralarında yaşandı. Hastaneden taburcu olan İsmail Ç. ile Sanayi Mahallesi Muhtarı olan ağabeyi Aydın Ç.(48) arasında kavga çıktı. Kavgada ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Ç. bu kez de sağ bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Muhtar Aydın Ç. ise darp sonucu kafasından yaralandı. Aydın Ç, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne, silahlı yaraladığı İsmail Ç. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmail Ç. bu kez de ağabeyinin kendisini vurduğunu söyledi. Muhtar Aydın Ç. de kardeşinin kendisine sandalye ile saldırdığını ileri sürdü.

Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Ç. tedavisinin ardından Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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