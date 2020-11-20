Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli serbest bırakıldı
Kocaeli merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık talebinde bulundu
|20 Kasım 2020 17:06
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Kocaeli merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 17 Kasım'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alınmıştı.
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