HSK Başkan Vekili Yılmaz: Türk hakim ve savcılarına güvenim tam
|20 Kasım 2020 17:23
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, "Yaptığım görevler nedeniyle çok yakından tanıma fırsat ve onuruna eriştiğim fedakar Türk hakim ve savcılarının, hakimlik edebine, ilmine adalete bağlılığına, kul hakkına gösterdikleri titizliğe inancım ve güvenim tamdır" dedi.
HSK Başkan Vekili ve 2'nci Daire Başkanı Yılmaz, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türk hakim ve savcılarının, inancının emri ve genlerine nakşedilmiş adalet duygusu ve hür vicdanları ile millet adına hükmettiklerini hiç unutmadan görev yapan fedakar vatan evlatları olduğunu belirtti. Yılmaz, "Hukukun bir bilim, hakimlik ve savcılığın gerilimli bir meslek; ama ince bir sanat olduğunu hiç akıllarından çıkartmadan, hukukun onurunu, mesleklerinin saygınlığını, toplumların insanı değersizleştirdikleri en çılgın dönemlerde bile özenle korumuşlardır. Bunun en önemli kanıtı; tarafsız, sadece Anayasa ve yasalara bağlı ve hür vicdanlı olarak görev ifa etmek yerine, yargısal yetkilerini; iltisak, irtibatlı oldukları örgüt adına kullanan, millete büyük acılar yaşatan hakim ve savcıları, yasal mevzuata bağlı kalarak ve büyük bir titizlik içinde yapılan soruşturma sonuçlarına dayanarak yargı teşkilatından uzaklaştırmışlar. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı ilk andan itibaren karşı durarak cumhuriyete, millet egemenliğine dayalı demokrasiye sahip çıkmışlardır" dedi.
'İNANCIM VE GÜVENİM TAM'
HSK Başkan Vekili Yılmaz, adaleti gerçekleştirirken, mükafat beklemenin, bu ulvi değere yapılan en büyük kötülük ve adaletsizlik olduğunu iyi bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Yaptıkları yargılama ve soruşturmalarda; kim ne der, ne düşünür demeden, terör örgütlerinin tehdit ve korkutmalarına aldırmadan yaptıkları işin ciddiyetine, ulviliğine zarar verecek tartışmaların içine girmeden sessiz ve sadelik içinde görev yaparlar. Hem hizmetinde olduğu milletin denetimi ve gözetimi hem de mesleki mevzuatın zorunlu kıldığı etkin denetim mekanizmaları, yaptıkları hizmetin güvenceleridir. Yaptığım görevler nedeniyle çok yakından tanıma fırsat ve onuruna eriştiğim fedakar Türk hakim ve savcılarının, hakimlik edebine, ilmine adalete bağlılığına, kul hakkına gösterdikleri titizliğe inancım ve güvenim tamdır."
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