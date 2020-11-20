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Twitter, Alaattin Çakıcı'nın tehdit tweetini sildi

Twitter, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na attığı tehdit içerikli twiti kaldırdı
 20 Kasım 2020 17:25
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Twitter, Alaattin Çakıcı'nın tehdit tweetini sildi

Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içerikli açıklamasının yer aldığı tweet, Twitter tarafından yayından kaldırıldı.

Twitter, Çakıcı'nın hesabından 17 Kasım Çarşamba günü paylaşılan tehdit mektubunu erişime kapattı.

Sosyal medya kullanıcıları, Çakıcı'nın hesabında söz konusu paylaşımın yerine "Bu tweet, Twitter kurallarını ihlal etti" uyarısıyla karşılaşıyor.
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