Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlıya adli kontrol
|20 Kasım 2020 17:37
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Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye getirildi.
Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Sakarya'da 17 Kasım'da örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyetler gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli, Sakarya ve Kocaeli'de polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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