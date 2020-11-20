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DSÖ'den Remdesivir açıklaması: Askıya aldık

1 Mayıs'ta ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından hem erken evre Covid-19 hastalarına hem de daha ileri semptomları olanların tedavisi için önerilen Remdesivir hakkında Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı.
 20 Kasım 2020 17:50
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DSÖ'den Remdesivir açıklaması: Askıya aldık

1 Mayıs'ta ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından hem erken evre Covid-19 hastalarına hem de daha ileri semptomları olanların tedavisi için önerilen Remdesivir hakkında Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Açıklamada, Remdesivir isimli ilacın corona virüs hastalarına bir etkisi görülmediği için bu ilacın verilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

TÜRKİYE'DE DE KULLANILIYOR

Türkiye'de de kullanılan Remdesivir isimli ilaç hakkında Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. DSÖ, Remdesivir isimli ilacın corona virüs hastalarına bir etkisi görülmediği için bu ilacın verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Remdesivir ilacının Covid-19 ile hastaneye yatırılan hastalar için tavsiye edilmediği, ne kadar hasta olduklarına bakılmaksızın, hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, Remdesivir'in hastanede yatan Covid-19 hastalarında kullanımına karşı yeterlilik listesinden askıya alınanlar bölümüne alındığını açıkladı. Dünya Sağlık örgütü sözcüsü Tarik Jasarevic, "Askıya alma işlemi, DSÖ'nün ilacı tedavi için tavsiye etmediği anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINDA UMUT OLMUŞTU

Daha önce Remdesivir'in virüsün çoğalması yeteneğini engellediği, hem erken evre Covid-19 hastalarına hem de daha ileri semptomları olanlara yardımcı olduğuna dair bir araştırma yayınlanmıştı. Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın Covid-19 tedavisinde "acil durum kullanımına" onay verilmişti.

Remdesivir, halihazırda Covid-19 hastalarını tedavi etme yetkisine sahip iki ilaçtan biri durumunda. Ancak DSÖ önderliğindeki büyük bir çalışma, ilacın Covid-19 hastaları için hastanede kalış süresini azaltmadığı ve solunumuna yardımcı olmadığını ortaya koydu.

Çalışma, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 tanısı konmuş 7 bin hastaya dayandırarak dört farklı araştırması sonucu ortaya çıktı. Geçen ay da ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), British Medical Journal dergisinde yayınlanan araştırmasında daha önce tedavi için onaylanan Remdesivir ilacının hiçbir etkisi olmadığı belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Şimdilik, kortikosteroid deksametazon, Covid-19'u şiddetli geçiren hastalarda etkili olduğu ortaya çıkan tek terapötiktir" demişti. NIAID Direktörü Dr. Anthony Fauci, Nisan ayında Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacı alan Covid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 daha hızlı iyileştiğini açıklamıştı.
NTV
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